Цена вопроса: сколько должен стоить действительно бюджетный автомобиль в России

Ключевая причина фатального спада спроса на новые автомобили — их цена. Проще говоря, они слишком дорогие, оттого и невостребованные. Из чего складывается столь высокий аппетит продавца — понятно: тут и утильсбор, и высокая стоимость заемных средств, и прочие экономические нюансы. Но сколько же должен стоить самый бюджетный автомобиль, чтобы на него исправно шел клиент? Этот вопрос портал «АвтоВзгляд» задал экспертам.

LADA Granta и Niva за миллион — это наша сегодняшняя реальность. С учетом фактически заградительной ставки рефинансирования, сформировавшей стойкое ощущение недоступности кредита у любого здравомыслящего человека, рассчитывать при покупке автомобиля следует исключительно на себя и свой же доход.

Итого имеем: миллион за автомобиль, плюс страховки-постановки на учет, зимние шины и вуаля — около 1 100 000 «деревянных» как минимальный порог входа в режим «новая машина». Используя древнее, как мир, уравнение, позволить себе широким шагом зайти в салон LADA могут обладатели зарплаты более 90 000 рублей в месяц. Новая Iskra, что в красивом кузове универсал и приставкой cross стоит уже под два миллиона — это 180 000 рублей дохода в месяц. Много таких зарплат в России? Вот именно. Поэтому и салоны пустуют.

С учетом утильсбора, китайцы не могут предложить ничего дешевле: там «ценовая пляска» начинается с отметки в два миллиона и устремляется куда-то к Rox 01. А доступный или народный автомобиль, тут уж нужное сами подчеркивайте — это автомобиль подержанный: ржавое величество прошлых лет, торгуемое от 300 000 до 600 000 руб.

Выходит, такова должна быть цена самого доступного транспортного средства? Тоже неверное утверждение, поскольку произвести сейчас автомобиль, который будет стоить в диапазоне от 4000 до 7000 американских долларов — физически невозможно, розовые очки нужно снять. Так какова же она, цена новой машины, которая позволит россиянам стабильно обновлять гаражи?

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

— Я не думаю, что мы должны относиться к российскому клиенту хуже, чем в Китае относятся к китайскому, — говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. — Цена на самый доступный автомобиль должна быть не выше, чем в Китае в пропорции среднего уровня зарплаты. Если мы добьемся такой пропорции, это будет хороший показатель...

— Новый бюджетный автомобиль не может кардинально превосходить по цене качественные подержанные иномарки аналогичного класса, — приводит более конкретные доводы заместитель генерального директора по закупкам компании «РесурсТранс» Юлия Кравчук. — При стоимости пятилетней корейской модели около 1,3 млн рублей, отечественная новинка за 2 млн теряет рыночную привлекательность.

Наконец, активная локализация азиатских брендов способна кардинально изменить расстановку сил в бюджетном сегменте. Успешное освоение российского производства китайскими автостроителями с выводом на рынок моделей до 1,3 миллиона рублей создаст здоровую конкурентную среду, что благоприятно отразится на ценовой доступности для потребителей. Таким образом, указанный ценовой коридор отражает баланс между экономическими реалиями и социальными потребностями российского автомобильного рынка — уверен собеседник портала «АвтоВзгляд».

К сказанному можно лишь добавить, что такая логика ярко подчеркивает истинных интересантов введения высокого утилизационного сбора, которые, однако, при всех своих лоббистах, не смогли договориться с Центробанком об условиях кредитования населения. И на том — погорели.