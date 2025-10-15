Эксперты рассказали, как отсрочка введения нового утильсбора повлияет на рынок

Новые правила начисления утилизационного сбора могут вступить в силу на месяц позже, то есть 1 декабря. Поручение рассмотреть возможность такой отсрочки Минпромторгу дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Окончательное решение пока не принято, но игроки рынка считают, что это был бы «абсолютно логичный и взвешенный шаг».

Так в беседе с «Российской газетой» сказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. И добавил, что если говорить о влиянии отсрочки на авторынок, то тектонических сдвигов не предвидится. Возможно, октябрьские продажи окажутся ниже тех, что прогнозировали, но зато не произойдет «вымывания спроса» в следующие месяцы: динамика в третьем квартале будет «сбалансированной и стабильной».

В свою очередь, директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров говорит, что «перенос введения новых правил расчета утильсбора на 1 января уже практически очевиден». Напомним, что в первый день нового года ставки и так должны повыситься, согласно Постановлению Правительства РФ от № 1255 от 13 сентября 2024. Разница лишь в том, что теперь предлагают учитывать не только объем двигателя и год выпуска авто, но и мощность. Плюс — льготные коэффициенты для частников оставят лишь для машин с отдачей менее 160 л.с.

— На этом фоне покупатели вынуждены будут искать альтернативу среди машин, уже растаможенных по старым правилам, в том числе после первых владельцев в России. Это закономерно поднимет цены на уже ввезенные автомобили, а следом подтянется рынок «вторички». До конца года повышение цен наверняка успеет задеть все секторы автомобильного рынка. Остальному большинству придется копить деньги и ждать дальнейшего снижения ставки ЦБ до комфортных 13-14%, — сказал руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.