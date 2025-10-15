Названы самые популярные люксовые машины в России по итогам сентября

В начале осени в нашей стране нашли своих владельцев 63 новых люксовых автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос в 1,5 раза.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, наиболее востребованной маркой на отечественном рынке по итогам сентября является Bentley, сумевшая пристроить 21 машину.

Реализовавший 19 автомобилей Rolls-Royce, удерживающий пальму первенства с мая по август, съехал на второе место. И с показателем 17 экземпляров тройку лидеров замкнула Lamborghini. За тот же период россияне приобрели всего один Aston Martin, но пять свежих Ferrari.

Впервые самой продаваемой моделью сегмента в 2025 году признан кроссовер Lamborghini Urus. Он разошелся тиражом 15 машин, потеснив бестселлер предыдущих восьми месяцев Rolls-Royce Cullinan. На сей раз у нас купили 13 таких «британцев». Следом за счет 10 проданных штук идет Bentley Bentayga, затем Continental GT с тем же шильдиком и Rolls-Royce Phantom.