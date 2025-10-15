524

Названы самые популярные люксовые машины в России по итогам сентября

В модельном рейтинге сменился лидер

В начале осени в нашей стране нашли своих владельцев 63 новых люксовых автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос в 1,5 раза.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, наиболее востребованной маркой на отечественном рынке по итогам сентября является Bentley, сумевшая пристроить 21 машину.

Реализовавший 19 автомобилей Rolls-Royce, удерживающий пальму первенства с мая по август, съехал на второе место. И с показателем 17 экземпляров тройку лидеров замкнула Lamborghini. За тот же период россияне приобрели всего один Aston Martin, но пять свежих Ferrari.

Впервые самой продаваемой моделью сегмента в 2025 году признан кроссовер Lamborghini Urus. Он разошелся тиражом 15 машин, потеснив бестселлер предыдущих восьми месяцев Rolls-Royce Cullinan. На сей раз у нас купили 13 таких «британцев». Следом за счет 10 проданных штук идет Bentley Bentayga, затем Continental GT с тем же шильдиком и Rolls-Royce Phantom.

