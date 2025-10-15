В Россию ввезли рекордное количество иномарок через Владивосток

С момента наступления второго осеннего месяца сотрудники таможни Владивостока зарегистрировали более 17,5 тыс. зарубежных машин, ввезенных россиянами в нашу страну для личных нужд. По сравнению с первой половиной сентября спрос на подобный транспорт вырос почти на четверть.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей ведомства. Увеличившийся поток импорта не вызвал коллапса на границе, поскольку таможенники стали работать активнее, их смены были заранее усилены. Морские пункты пропуска и прилегающие к ним склады временного хранения функционируют в штатном режиме.

На сегодняшний день очередей на размещение автомобилей нет, имеются места и даже резервы свободных мощностей. В итоге средний срок оформления машины не занимает больше трех суток, все технологические процессы осуществляются без сбоев и задержек.

В сентябре таможенные посты Владивостока оформили в районе 31 тыс. иномарок для личного пользования, в августе речь шла о 32,2 тыс., в июле — о 33,1 тыс.