К середине октября в России изменилась стоимость автомобилей 12 марок

С 1 по 15 октября в нашей стране подорожали машины десятка брендов. За тот же период зафиксирован единичный случай снижения прайсов, и еще один автопроизводитель скорректировал ценники в обе стороны.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на полмиллиона рублей стал доступнее кроссовер Chery Tiggo 9. А внедорожник Tank 300 в исполнениях Adventure и Premium теперь отдают на сотню тысяч целковых дешевле, чем прежде, но комплектации City Adventure и City Premium подорожали на 50 тыс.

Аналогичная прибавка коснулась некоторых версий Haval Jolion и M6 с роботизированной трансмиссией, а также «прошлогоднего» Soueast S07 в комплектации Comfort. К ценнику его собрата S09, выпущенного в 2024-м, в случае исполнения Premium добавили 150 тыс. «деревянных». Кстати, то же самое случилось с кроссовером KGM Korando, но текущего модельного года.

Цены различных модификаций Sollers Argo увеличились на 515 тыс. рублей, за паркетник «Москвич 3» начали просить на 49 — 62 тыс. больше. Omoda накинула сотню тысяч целковых на C5, сошедший с конвейера в прошлом году. Пикап Ambertruck Work подорожал на 200 тыс. рублей, как внедорожник BAIC BJ60 и кроссовер GAC GS4 с 1,5-литровым двигателем в исполнении GB. А для приобретения Jaecoo J8 в комплектации Active придется приготовить лишние 250 тыс. «кровных».