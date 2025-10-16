Geely презентовала в России кроссовер EX5 EM-i

В Geely считают новый EX5 EM-i оптимальной альтернативой традиционным машинам с ДВС и электрокарам. Гибридная система новинки должна обеспечить максимальную эффективность и большой запас хода. Кроссовер предназначен для ценителей активного образа жизни, а также продвинутых технологий и комфорта.

Длина Geely EX5 EM-i составляет 4740 мм при колесной базе 2755 мм и ширине 1905 мм. Коэффициент сопротивления воздуха — 0,288. В основе лежит модульная платформа GEA, как и в случае чистокровной «электрички» EX5.

В состав силовой установки включен 99-сильный ДВС объемом 1,5 л, работающий в тандеме с трансмиссией E-DHT 11-в-1. Электромотор выдает 218 л. с., можно рассчитывать на максимальную тягу в 262 Нм. В результате из первой «сотни» паркетник выезжает за 8,1 секунды.

Прилагается тяговая литий-железо-фосфатная батарея, за счет чего общий запас хода в смешанном режиме достигает 943 км. На электричестве кроссовер способен проехать без подзарядки 111 км. Кстати, наполнение энергией от 30 до 80% занимает всего 20 минут.

Главным элементом салона стал 15,4-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса с 16 динамиками, вся нужная информация выводится на 10,2-дюймовую цифровую приборную панель. Бортовой электроникой «рулит» операционная система Flyme Auto. За безопасность отвечает система ADAS, в составе которой насчитывает более десятка водительских ассистентов.

Точные сроки начала продаж и цены пока не раскрываются.