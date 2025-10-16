Россия максимально нарастила поставки машин из Южной Кореи

В сентябре в нашу страну ввезли рекордное количество корейских автомобилей с начала 2022 года. Импорт ощутимо усилился в связи с грядущим введением новой схемы расчета утилизационного сбора.

Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав статистику корейской таможни. Привезенные в Россию тамошние машины оцениваются в $149,1 млн, их поставки в начале осени подскочили в 1,6 раза. За последние годы цифры были выше только в январе 2022-го, когда стоимость отгруженных нам автомобилей составила $196,7 млн.

В итоге Россия заняла седьмую строчку в рейтинге государств, где востребованы «железные кони» из Южной Кореи. Первую строчку занимают США из-за закупок на $2,4 млрд. Кстати, объем последних упал только на 7%, несмотря на ощутимо выросшие за год пошлины. Следом идут Канада — $435,4 млн и Киргизия — $430,7 млн. После них пристроились Великобритания и Австралия.

Согласно подсчетам экспертов, с начала текущего года к нам завезли «корейцев» на $767,8 млн.