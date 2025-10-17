Названы самые популярные пикапы в России по итогам сентября 2025 года

За первый осенний месяц россияне приобрели 1652 новых пикапа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос просел на ощутимые 40%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, падение реализация пикапов в нашей стране продолжается уже семь месяцев подряд, начавшись еще весной.

Первую строчку среди брендов занял «поднебесный» JAC, пристроивший в сентябре 429 «грузовичков». На вторую строчку пришлось переместиться Great Wall, поскольку ему удалось продать 247 штук. Третьим впервые стал RAM. Официально на отечественном рынке он не представлен, но это не помешало ему разойтись тиражом 202 экземпляра. Топ-5 замыкают российские Sollers и УАЗ.

Наиболее востребованной моделью сегмента признан JAC T9, из автосалонов уехало 327 таких автомобилей. Следом идет RAM 1500 — уже упомянутые двести с лишним машин. На следующей позиции расположился бестселлер конца лета Great Wall Poer, владельцев нашли 200 пикапов. В конце списка находятся Changan Hunter Plus и УАЗ «Пикап».