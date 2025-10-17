В России стартовали продажи обновленного кроссовера Haval H3

В ходе обновления брутальный Haval H3 2025-го модельного года обзавелся более доступной версией с оптимальным оснащением, встроенными сервисами Яндекса, а также голосовым управлением и возможностью получать свежую прошивку софта «по воздуху». Эволюционировав с точки зрения цифровых функций, кроссовер в «базе» подешевел на 100 000 рублей.

Впервые клиентам предложили стартовую комплектации Elite с передним приводом за 2 549 000 рублей. В список оборудования включены цифровая панель приборов и центральный тачскрин с диагоналями 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и зимний пакет.

Исполнение Premium за 2 649 000 или 2 899 000 целковых, что зависит от типа привода, отличается электроприводом багажной двери и атмосферной подсветкой салона. К преимуществам топа Tech+ за 3 199 000 рублей относятся 16 динамиков акустической системы, умное управление дальним светом, память настроек водительского кресла и панорамная крыша. Кстати, первый ряд сидений умеет вибрировать в такт музыке.

Haval H3 комплектуется бензиновыми наддувными моторами. В случае переднего привода можно рассчитывать на 143 л.с. под капотом, при наличии системы 4х4 — на 177 л.с. Передачи переключает 7-скоростной «робот». За безопасность отвечает множество электронных ассистентов, включая адаптивный «круиз», контроль слепых зон и умное уклонение.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности обновления Haval H3.