Российские автодилеры пожаловались на убытки в 2025 году

В беседе с агентством «Автостат» об этом рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Его мнение разделяет директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, добавляя в список негативных факторов переполненные складские запасы, которые упорно не таяли.
У дилеров временно появилась возможность зарабатывать на продажах машин, начиная с июля — августа, отметил гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. За указанный период россияне стали активнее интересоваться личным транспортом и меньше держаться за депозиты, снизились расходы автосалонов на содержание стоков. Однако о весомых доходах в 2025 году мечтать не приходится, отметил г-н Слуцкий.
В текущем году дилерский бизнес настигла масштабная трансформация. Автопроизводители решили переключиться на захват рынка любой ценой, хотя прежде во главе угла стояла доходность дилеров и выстраивание долгосрочных отношений, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.