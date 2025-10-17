Российские автодилеры пожаловались на убытки в 2025 году

В первом полугодии 2025-го практически все автодилеры и сервисные центры в стране работали исключительно в убыток. Такая ситуация сложилась из-за небольшого спроса, высокой ключевой ставки и невозможности получения кредитов.

Первые шесть месяцев прошли под знаком «минус» для рынка

В беседе с агентством «Автостат» об этом рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Его мнение разделяет директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, добавляя в список негативных факторов переполненные складские запасы, которые упорно не таяли.

У дилеров временно появилась возможность зарабатывать на продажах машин, начиная с июля — августа, отметил гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. За указанный период россияне стали активнее интересоваться личным транспортом и меньше держаться за депозиты, снизились расходы автосалонов на содержание стоков. Однако о весомых доходах в 2025 году мечтать не приходится, отметил г-н Слуцкий.

В текущем году дилерский бизнес настигла масштабная трансформация. Автопроизводители решили переключиться на захват рынка любой ценой, хотя прежде во главе угла стояла доходность дилеров и выстраивание долгосрочных отношений, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.