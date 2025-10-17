2

Для российского рынка сертифицируют кроссовер GAC S7

«Китайца» привезут с парой электромоторов и полным приводом

В Россию в обозримом будущем приедет очередной «поднебесный» кроссовер — GAC S7. На сегодняшний день идет процесс его сертификации для нашего рынка. Уже получена декларация соответствия для стран ЕАЭС, куда входит и РФ.

Анатолий Белецкий

Изображение Для российского рынка сертифицируют кроссовер GAC S7

Ссылаясь на инсайдеров, об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили». Вышеупомянутая декларация необходима, чтобы обзавестись Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), позволяющим открыть массовые продажи.

Крупный GAC S7 должен добраться до нас с гибридной силовой установкой. В ее состав включены электродвигатели с получасовой мощностью 82 и 41 л.с. Предусмотрено три варианта оснащения — Standart, Elite и Deluxe. Прочей информации в документации нет, но поскольку кроссовер уже давненько продается в Китае, характеристики не являются секретом.

Габариты «семерки», построенной на свежей платформе EV+, составляют 4900х1950х1780 мм. Расстояние между осями — 2880 мм. В целом GAC S7 способен проехать 1020 км, однако на электротяге запас хода падает до 180 км.

На родине «китайца» приводит в движение 160-сильный турбомотор объемом 1,5 л. При наличии полного привода кроссовер комплектуется парой электрических движков, развивающих 231 и 109 л.с. В общей сложности гибридная система позволяет рассчитывать на 501 л.с.

Остается сказать, что начало продаж в России намечено на первый квартал следующего года.

