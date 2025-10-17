Для российского рынка сертифицируют кроссовер GAC S7

В Россию в обозримом будущем приедет очередной «поднебесный» кроссовер — GAC S7. На сегодняшний день идет процесс его сертификации для нашего рынка. Уже получена декларация соответствия для стран ЕАЭС, куда входит и РФ.

Ссылаясь на инсайдеров, об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили». Вышеупомянутая декларация необходима, чтобы обзавестись Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), позволяющим открыть массовые продажи.

Крупный GAC S7 должен добраться до нас с гибридной силовой установкой. В ее состав включены электродвигатели с получасовой мощностью 82 и 41 л.с. Предусмотрено три варианта оснащения — Standart, Elite и Deluxe. Прочей информации в документации нет, но поскольку кроссовер уже давненько продается в Китае, характеристики не являются секретом.

Габариты «семерки», построенной на свежей платформе EV+, составляют 4900х1950х1780 мм. Расстояние между осями — 2880 мм. В целом GAC S7 способен проехать 1020 км, однако на электротяге запас хода падает до 180 км.

На родине «китайца» приводит в движение 160-сильный турбомотор объемом 1,5 л. При наличии полного привода кроссовер комплектуется парой электрических движков, развивающих 231 и 109 л.с. В общей сложности гибридная система позволяет рассчитывать на 501 л.с.

Остается сказать, что начало продаж в России намечено на первый квартал следующего года.