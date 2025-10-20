Российский рынок легковых автомобилей наконец-то вышел в плюс

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По словам эксперта, с 13 по 19 октября в России удалось реализовать 34 030 легковых машин.
В то же время пошел вверх сегмент тяжелых грузовиков. HCV массой от 16 тонн снова пробили тысячную отметку, разойдясь тиражом 1076 экземпляров. Продажи увеличились на 5,1% к прошлой неделе.
Согласно прогнозу г-на Целикова, положительные тендеции на отечественном авторынке могут сохраниться до наступления зимы.
Однако без отрицательных моментов не обошлось, продажи LCV снизились на 27% год к году и на 16% за неделю. Среднетоннажные большегрузы также не радуют, цифры по ним ушли в минус на 41% и 8% соответственно.