Российский рынок легковых автомобилей наконец-то вышел в плюс

По итогам 42-й недели текущего года продажи новых легковушек в нашей стране выросли на 6%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го. Однако по сравнению с прошлой семидневкой спрос снизился на 5,8%.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По словам эксперта, с 13 по 19 октября в России удалось реализовать 34 030 легковых машин.

В то же время пошел вверх сегмент тяжелых грузовиков. HCV массой от 16 тонн снова пробили тысячную отметку, разойдясь тиражом 1076 экземпляров. Продажи увеличились на 5,1% к прошлой неделе.

Согласно прогнозу г-на Целикова, положительные тендеции на отечественном авторынке могут сохраниться до наступления зимы.

Однако без отрицательных моментов не обошлось, продажи LCV снизились на 27% год к году и на 16% за неделю. Среднетоннажные большегрузы также не радуют, цифры по ним ушли в минус на 41% и 8% соответственно.