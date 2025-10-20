Различные «утильсборы», дотации и таможенные ограничения призваны повысить конкурентное преимущество товара, созданного у нас, перед завезенным из-за границы. С автомобилями — ровно так: произведенные в России, они должны быть привлекательнее и финансово целесообразнее привозных. Такая поддержка и соответствующая же логика покупателя бытует во всем подлунном мире. Однако в нашей отечественной практике — все иначе. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Вводимые государством уже который год заградительные, называя вещи своими именами, пошлины на иномарки призваны не только пополнить госбюджет, но и «вдохнуть жизнь» в отечественный автопром. Ведь без этих самых, глубоко синтетических, зачастую бессмысленных и даже вредительских «тарифов», произведения нашенских конвейеров теряют свою привлекательность — не могут противостоять «заморскому завозу».

И тут возникает вопрос: а должны ли? «Был ли мальчик»? То есть, существует ли вообще факт конкуренции отечественного и импортного автомобиля в глазах реального потребителя? Неужели владелец Mercedes, за неимением возможности приобрести новую «трехлучевую звезду», пойдет в салон LADA? Этот вопрос мы задали Михаилу Семенихину, руководителю направления «AVIOR Коммерческие автомобили».

— Фактической прямой конкуренции немного, ведь иностранные и отечественные автомобили часто ориентированы на разные сегменты клиентов. Скажем, российскую легкую коммерческую технику (LCV) берут там, где важна низкая цена входа и доступность сервиса «под боком», тогда как импорт чаще выбирают те, кто считает TCO (техническое сервисное обслуживание — прим. ред.) на весь цикл и готовы переплатить за ресурс, комфорт и остаточную стоимость.

Но пересечения все же есть — в сегменте малого бизнеса и корпоративных парков, где выбор идет между «дешевле сейчас» и «выгоднее в долгую». Именно здесь дилеры сталкиваются с реальной конкуренцией: когда клиент стоит в зале и считает не только цену, но и сроки простоя, стоимость обслуживания и ликвидность на вторичке, — убежден эксперт.

Фото: Sergey Elagin/globallookpress.com

Упрощая сказанное, отечественный автомобиль начинает конкурировать с импортным только при низкой изначальной цене, а «нарастив» стоимость до «рыночной», конкуренция сама собой исчезает. Изделия российского конвейера безапелляционно проигрывают, теряя своего клиента, но не получая нового.

Дальнейшее — известно: сокращение выпуска — увеличение цены единицы продукции — еще сокращение — еще увеличение — замок на воротах. По этому алгоритму мы идем и сейчас: пока не будет найден баланс качества, количества и цены отечественной машины — покупать ее не будет, сколько «утилей» не вводи. Народ у нас изворотлив и хитер, придумает, как обойти препоны. Не впервой, что называется.

Споры вокруг «утиля», высоченных таможенных пошлин и прочих преград, что мешают среднестатистическому россиянину приобрести иномарку, всегда отсекаются свыше единственным тезисом: надо поддерживать свой автопром. Он — наш, родной и, как следствие, рублем и делом нужно именно его и толкать к высям. В свою очередь «родной и наш» торжественно задирает подбородок, улыбается, поднимает цену и роняет качество.

Любой экономист вам скажет, что отсутствие конкуренции или «не конвенциональные» методы борьбы с конкурентами всегда и везде приводят лишь к снижению качества и привлекательности товара. А запретный плод, как вы знаете, сладок. Иными словами, решая тактическую задачу — увеличение продаж здесь и сейчас — параллельно теряется задача стратегическая:

Уже завтра производимый на отечественных конвейерах продукт — автомобилем его назвать получается не всегда — становится не актуальным совсем. Миллиарды в сантиметры, саркастично названные «Аурой» — тому подтверждение.