Российские автодилеры закрыли более сотни шоу-румов в 2025 году

За период с января по сентябрь в нашей стране стало на 125 дилерских центров меньше — их общее количество снизилось до 4036. За три квартала перестали работать 638 автосалонов, но при этом открылось 513 новых — отсюда и разница в 125 шоу-румов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование «Автобизнесревю» и «Газпромбанк Автолизинг». По словам экспертов, в течение девяти месяцев текущего года дилеры активно занимались переформатированием торговых точек, где были представлены китайские автомобили. Количество салонов с ними сократилось почти на пять сотен, сжавшись до 2,6 тыс. В то же время открылось в районе 400 шоу-румов.

Бизнес принял решение вкладываться в новых игроков рынка, к которым относят Avatr, Rox и Li Auto, а также в категорию марок, приносящих стабильный доход и имеющих свободные франшизы. В последнем случае подразумеваются линейки Haval Pro и Chery, Foton и Changan.

За три квартала 2025-го лидером по числу открытий новых дилерских центров признана отечественная марка Solaris. В ее случае распахнули свои двери более полусотни автосалонов, их общее количество выросло до 130. В первую тройку удалось также войти KGM и Li Auto.