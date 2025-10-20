Стало известно, кто в России чаще приобретает китайские машины

Чаще других в нашей стране китайские автомобили выбирают миллениалы и бумеры. Их выбор обусловлен оптимальным сочетанием цены и качества. А представителям поколения Z «поднебесные» модели полюбились из-за стремления идти за трендами.

Об этом сообщает ресурс 360.ru, ссылаясь на совместное исследование с сервисом онлайн-опросов «Анкетолог». Аналитики выделили пять ключевых категорий покупателей автомобилей с шильдиками китайских марок. Прежде всего речь идет о женщинах в возрасте от 36 до 45 лет из Москвы или Санкт-Петербурга, ориентирующихся на доступный ценник, индивидуальность и удобный сервис.

Далее идут зумеры от 18 до 25 лет, желающие оставаться в тренде. Тройку лидеров замыкают миллениалы — обычно 40-летние мужчины, пытающиеся сделать ставку на качество и отдающие предпочтение представительским кроссоверам и внедорожникам.

К четвертой категории причислены так называемые матерые автомобилисты обоих полов с большим водительским стажем старше 55 лет. Они прежде всего думают о функциональности, доступности ремонта и запчастей.

И, наконец, в самом конце рейтинга расположились дерзкие стартаперы младше 30 лет, расценивающие машину как источник вдохновения. Поэтому для них самыми привлекательными являются продвинутые электрокары.