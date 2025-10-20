192

Стало известно, кто в России чаще приобретает китайские машины

Названы пять категорий покупателей

Чаще других в нашей стране китайские автомобили выбирают миллениалы и бумеры. Их выбор обусловлен оптимальным сочетанием цены и качества. А представителям поколения Z «поднебесные» модели полюбились из-за стремления идти за трендами.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Стало известно, кто в России чаще приобретает китайские машины

Об этом сообщает ресурс 360.ru, ссылаясь на совместное исследование с сервисом онлайн-опросов «Анкетолог». Аналитики выделили пять ключевых категорий покупателей автомобилей с шильдиками китайских марок. Прежде всего речь идет о женщинах в возрасте от 36 до 45 лет из Москвы или Санкт-Петербурга, ориентирующихся на доступный ценник, индивидуальность и удобный сервис.

Далее идут зумеры от 18 до 25 лет, желающие оставаться в тренде. Тройку лидеров замыкают миллениалы — обычно 40-летние мужчины, пытающиеся сделать ставку на качество и отдающие предпочтение представительским кроссоверам и внедорожникам.

К четвертой категории причислены так называемые матерые автомобилисты обоих полов с большим водительским стажем старше 55 лет. Они прежде всего думают о функциональности, доступности ремонта и запчастей.

И, наконец, в самом конце рейтинга расположились дерзкие стартаперы младше 30 лет, расценивающие машину как источник вдохновения. Поэтому для них самыми привлекательными являются продвинутые электрокары.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует