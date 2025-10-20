Exeed показал четыре новинки, две из которых приедут в Россию

У «поднебесного» бренда Exeed появятся гибридные кроссоверы Exlantix E02 и ET, седан ES7, а также паркетник MX. Ожидается, что первые две новинки доедут до отечественного рынка. Их дебют состоялся в рамках международной конференции для автовладельцев.

Полноразмерный гибрид Exlantix E02 на родине известен как трехрядный Chery Fulwin T11 с запасом хода 1400 км и электромоторами с 469-сильной отдачей. Габариты — 5171x1986x1801 мм. На центральной консоли установлен 30-дюймовый тачскрин, предусмотрены 23 динамика, 11 подушек безопасности и встроенный холодильник. Среди плюсов можно отметить внушительный внешний вид, качество сборки и шустрый мультимедийный комплекс, пишет ресурс «Китайские автомобили».

Скорее всего, российскую линейку со временем пополнит и последовательный гибрид Exlantix ET в матовом черном цвете. Размеры — 4980х1975х1698 мм при пятиместном салоне. В движение его приводит пара электродвигателей, выдающих 469 л.с. На одном заряде кроссовер проедет 1180 км.

Четырехдверный Exeed ES7/Exlantix E01 построен на базе Chery Fulwin A9L. При длине 5018 мм ширина достигает 1965 мм, а высота — 1500 мм. Предусмотрена параллельная гибридная 639-сильная система и автономность в пару тысяч километров. Подвеска получила адаптивные амортизаторы.

Exeed MX, он же Exlantix ET5, пока планируют продавать в странах Персидского залива. При габаритах 4780х1890х1725 мм он напоминает Porsche. Это — последовательный гибрид, в состав силовой установки вошел наддувный 156-сильный двигатель объемом 1,5 л. Мощность электромоторов неизвестна, поэтому остается упомянуть только продвинутый комплекс водительских ассистентов с чипом Journey 6P.