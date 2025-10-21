В России вдвое выросло присутствие глобальных автобрендов

Доля новых машин глобальных марок на отечественном рынке увеличилась до 12% за первые три недели октября. С начала текущего года зафиксирован двукратный рост, если не брать в расчет российские и китайские автомобили.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, наиболее востребованным глобальным брендом по-прежнему остается Toyota, занимающая 2,6-процентную долю рынка.

За счет 1,4% на второй строчке расположилась BMW. Тройку лидеров замкнула Kia благодаря 1,1%, а родственный ей Hyundai — четвертую, урвав свои 0,9%. В то же время Mazda и Mercedes-Benz, а также Skoda и Volkswagen сумели отвоевать по 0,7% от общего куска пирога.

Audi и Lexus с долей по 0,5% авторынка вошли топ-10 марок глобальной альтернативы. Аналогичный процент у одного-единственного корейского бренда, который представлен у нас официально — бывшего SsangYong, получившего в ходе ребрендинга название KGM.