Эксперт Курбаков подсказал, когда будут скидки на новые автомобили в России

Предполагалось, что новая схема расчета утилизационного сбора вступит в силу 1 ноября, но первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать вопрос об отсрочке до 1 декабря. Итоговое решение еще не принято. Но как бы то ни было, эксперты считают, что из-за этого покупатели получат возможность выгодно приобрести новый авто у дилера.

В беседе с «Российской газетой» директор по маркетингу компании Jorden (экспортер и производителей автозапчастей) Евгений Курбаков отметил, что за последние месяцы импорт машин из-за границы значительно вырос. Покупатели стремятся успеть оформить автомобили по прежним ставкам, что создает искусственное давление на рынок, затягивает процедуру растаможки, а также дестабилизирует ценовую политику в сегменте.

— Инициатива Минпромторга призвана не только снизить уровень ажиотажа, но и нормализовать работу таможенных служб, что особенно важно в текущих условиях. Такой шаг позволяет рынку выдохнуть и подготовиться к более осознанному и структурированному вступлению новых правил, — говорит эксперт.

Помимо этого, по его словам, при наличии отсрочки у покупателей появляется возможность дождаться специальных условий от официальных дистрибьюторов внутри страны. Декабрь традиционно считается временем, когда дилеры активно предлагают различные бонусы и сниженные цены. Клиенты в итоге получают реальную выгоду, а компании — шанс реализовать остатки предыдущих лет без серьезных финансовых убытков.