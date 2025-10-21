Россию ждут рекордные продажи новых легковушек в октябре

По итогам середины осени в России найдут владельцев более 150 тыс. новых легковых автомобилей. На сегодняшний день уже пристроено в районе сотни тысяч, и, если темпы продаж сохранятся до конца октября, можно уверенно говорить об очередном рекорде.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, к ноябрю отечественный авторынок имеет все шансы вырасти минимум на четверть по отношению к средним продажам третьего квартала.

На ситуацию повлиял накопленный за первые шесть месяцев текущего года отложенный спрос. Еще одним катализатором продаж стало грядущее повышение утильсбора, а также увеличение ценников. Спрос всегда успешно стимулирует страх того, что завтра желаемое будет еще дороже.

Снижение ключевой ставки и процентов по банковским вкладам — еще один повод для покупки личного транспорта. Так называемые «ждуны» пошли к дилерам китайских автомобилей либо принялись заказывать автомобили за границей по альтернативным каналам.