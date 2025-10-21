В Россию приедет «кибермеханический» кроссовер Omoda C4

Дебют кроссовера C4 прошел в рамках международного саммита клиентов Omoda и Jaecoo. По сути, SUV представляет собой обновленную версию собрата C3. Но производители решились на ребрендинг, чтобы продемонстрировать переход бренда к новой эре и унифицировать линейку своих паркетников.

Одной из ключевых особенностей новинки стал яркий дизайн

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили», сославшись на представителей пресс-офиса Omoda в России. Оказалось, что новый C4 приедет и в нашу страну. Кроссовер должен пожаловать к нам ориентировочно во второй половине следующего года. Он будет доступен только с бензиновой силовой установкой.

При разработке «четверки» команда Omoda занималась визуализацией и технологиями, а коллеги из Jaecoo сосредоточились на характеристиках, свойственных премиальным «вседорожникам».

Стилистика Omoda C4 получила название «Кибермех». Дизайнеры вдохновлялись футуристичными образами, сделав акцент на молнии. Она просматривается во многих элементах экстерьера, включая заостренную оптику, оформление кормы и боковин.

Теперь в приоритете у китайцев — индивидуальность моделей. Каждый автовладелец сможет придать своей «ласточке» уникальный образ за счет экосистемы тюнинга.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что обновленный кроссовер Omoda C5 вывели на тесты в Китае.