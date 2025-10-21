Более 50% новых машин, проданных в России в 2025-м, выпущены в нашей стране

За первые девять месяцев текущего года россияне поставили на учет в ГАИ 896 тыс. новых легковых автомобилей. И более половины от общего объема, а именно 52,5%, сошло с конвейеров отечественных заводов.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, еще около 39% машин, доставшихся жителям страны, были изготовлены на предприятиях Поднебесной.

В то же время, если говорить о популярности марок на отечественном рынке за вышеуказанный период, ситуация выглядит по-другому. Первую строчку с долей 54,4% занимают «китайцы». За счет 32,7% автомобили российских брендов расположились на втором месте. Тройку лидеров с 4,5% замыкает Belgee из дружественной Белоруссии. И только потом выстроилась череда «японцев», «немцев» и «корейцев».

Эксперт обратил внимание, что всего лишь 13% продаж составили машины с двигателями отдачей более 160 л.с. При том что в сегменте импорта на них приходится свыше 68%. Проще говоря, российские автозаводы выпускают в основном маломощные модели.