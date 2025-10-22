Эксперт Целиков назвал долю России на мировом авторынке

За девять месяцев текущего года в нашей стране приобрели 896 тыс. новых легковых автомобилей. Такие цифры соответствуют 1,34% мирового спроса.

К концу года продажи легковушек в нашей стране должны вырасти еще больше

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, ссылаясь на статистику GlobalData Automotive. По словам эксперта, если на отечественном рынке удастся реализовать 1,3 млн легковушек до конца 2025-го, то Россия сможет нарастить присутствие на мировой арене до 1,44%. При нынешних темпах такой расклад вполне реален.

За тот же период на планете нашли владельцев 67 млн легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к личному транспорту вырос на 5%.

На глобальном рынке Китай отвоевал 28,5%, США досталось 18,4%. Следом идет Западная Европа с 15%, а затем с довольно приличным разрывом Восточная — у нее в районе 5%. Примерно таких же результатов удалось добиться Японии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему отечественный авторынок рискует умереть из-за лекарств, которые прописывают власти.