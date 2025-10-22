Продажи обновленного Changan CS75 Pro стартовали в Китае

Changan CS75 Pro должен добраться до нашей страны уже скоро. Но пока непонятно, какая именно версия пожалует в Россию — дореформенная или свежая. Обновление принесло паркетнику пересмотр моторной гаммы и оформления салона, который может быть как пяти-, так и семиместным.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», снаружи рестайлинговый Changan CS75 Pro не отличается от предшественника, остались прежними и габариты — 4742х1870х1720 мм при колесной базе 2786 мм.

В движение переднеприводного «китайца» теперь приводят наддувные двигатели объемом 1,5 л, выдающие 170 и 192 л.с. Один дружит с 6-скоростной «механикой», а другой работает в тандеме с 7-диапазонным «роботом» с парочкой сцеплений.

Новый тачксрин мультимедийного комплекса в салоне стоит особняком, в базе диагональ составляет всего 7 дюймов, разрастаясь в старших версиях до 14,6 дюйма. Стандартная приборная панель — аналоговая, но в более дорогих исполнениях сменяется виртуальной альтернативой с диагональю 10,25 дюйма. Освежились мультируль и селектор трансмиссии.

Старшие комплектации могут похвастать голосовым управлением на базе искусственного интеллекта, в список оборудования вошли адаптивный «круиз» и камеры кругового обзора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России запущен процесс сертификации среднеразмерного кроссовера Changan CS75 Pro.