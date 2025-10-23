Названы китайские автобренды с лучшей репутацией

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», для ранжирования 72 марок были опрошены более 95 тыс. водителей. В итоге оказалось, что у 89% исследованных автопроизводителей наблюдается дисбаланс вышеупомянутых параметров. Способность их сочетать определяет лояльность клиентов к конкретной компании.

Набрав 52,2 балла, Geely заработала первое место среди брендов массового сегмента с ДВС. В категории премиальных электрических марок победила Nio с 51,6 балла. В рейтинге массовых на новых источниках энергии за счет 46,4 балла вперед удалось вырваться Li Auto.

Разумеется, отечественным автомобилистам интереснее всего будет взглянуть на сегмент бензиновых авто для широкой аудитории. В соответствующем списке следом за Geely идет Chery, которой удалось обогнать альянсы GAC с Honda и Toyota. Сам китайский бренд из трех букв замыкает пятерку лучших. Следом идут Dongfeng Honda, а также Haval и Changan, хорошо знакомые россиянам. В хвосте списка находятся Changan Mazda и FAW Volkswagen, топ-10 замыкает Hongqi.