Россияне окончательно поверили автомобилям из КНР

В 2025 году жители российские автолюбители стали чаще покупать машины с шильдиками азиатских брендов. В этом признались 62% опрошенных автовладельцев, причем 37% из них подтвердили, что сделали выбор в пользу китайского автопрома.

Результатами исследования поделилась компания «Росгосстрах». Согласно ему, 21% респондентов или каждый пятый автовладелец, приобрел отечественную «ласточку», еще 13% остановились на «европейцах» и 4% приглянулись «американцы».

В то же время продолжает расти интерес к «китайцам». Среди тех, кто уже решился на покупку автомобиля в текущем году или думает о ней, 69% поставили на модель из Поднебесной. Такой тренд хорошо прослеживается среди россиян, не пользующихся кредитами — две трети или 66% выбирают продукцию из КНР.

Эксперты обратили внимание, что «китайцы» привлекательны для наших соотечественников из-за баланса стоимости, оснащения и уровня технологий, за что раньше ценились марки из Европы.

