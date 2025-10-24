Новая версия кроссовера Changan Uni-S приехала к российским дилерам

Первая партия кроссоверов Changan Uni-S в новой топовой комплектации Tech Plus добралась до дилерских шоу-румов. По сравнению с прежней «максималкой», прайс китайского SUV вырос на 35 000 рублей.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», самое богатое исполнение Changan Uni-S теперь оценивается в 2 994 900 целковых. Визуальные изменения коснулись салона: из его оформления исчезли контрастные красные вставки, а потолок обтянут черной тканью. В грузовом отсеке авто появились багажная шторка и новый органайзер под фальшполом.

Из более актуальных «фишек» стоит отметить такую актуальную новацию как обогрев «баранки» и не менее полезную телематическую систему, позволяющую владельцу дистанционно — с помощью смартфона — взаимодействовать с автомобилем: в частности, запускать двигатель и активировать противоугонку. Правда, пользоваться этим комплексом бесплатно можно только один год после покупки ТС, а затем будет взиматься ежемесячная абонентская плата.

Технические характеристики машины, габариты которой составляют 4515х1865х1680 мм при колесной базе 2656 мм. остались прежними. В движение переднеприводный кроссовер приводит наддувный двигатель объемом 1,5 л, выдающий 181 л.с. С ним в тандеме трудится 7-диапазонный «робот».

