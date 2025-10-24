В России возобновили сертификацию внедорожников BAW 212

«Поднебесная» компания BAW решила после почти полугодовой паузы продолжить процесс сертификации в РФ своих дизельных рамных внедорожников с индексом 212 в РФ. Уже оформлено несколько необходимых документов.

Пока эти китайские «рамники» привозят к нам по серым схемам

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», речь идет о сертификатах соответствия, необходимых для дальнейшего получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Его наличие позволит бренду открыть наконец-то массовые продажи своих изделий в нашей стране.

Сейчас, напомним, BAW 212 поставляют в нашу страну либо прямо с завода, либо со склада в Маньчжурии. Доступны несколько комплектаций, включая исполнение с русифицированным мультимедийным комплексом Adventurer Rus.

BAW 212 «вооружен» бензиновым 238-сильным двухлитровым турбомотором или наддувным дизельным агрегатом аналогичного объема, выдающим 170 л.с. Топовый вариант Long Wind может похвастать 32-дюймовыми внедорожными шинами, увеличенным на 45 мм клиренсом, а также компасом, барометром и шноркелем. Сегодня этого «проходимца» торгуют у нас по ценам в диапазоне 3 399 000-3 699 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что до российского рынка имеет шансы добраться и минивэн BAW MPV.