Выдача автокредитов в России снизилась на 33% в начале осени

В сентябре текущего года россиянам выдали 114,1 тыс. кредитов на покупку автомобиля: на 33% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Тем не менее, согласно подсчетам экспертов, вот уже четыре месяца подряд наши соотечественники все глубже влезают в долги в погоне за личным транспортом. Причем в первом осеннем месяце число займов по сравнению с августом выросло на 5,2% Более того: на 7,1% подрос и объем займов на машину: если в августе финансовые структуры выдали гражданам 155, 3 млрд руб., то в сентябре — 166,2 млрд рублей.

Максимум выданных автокредитов за обозначенный период пришелся на Москву и Московскую область — 8,05 и 7,67 тыс. соответственно. Тройку лидеров с 6,24 тыс. замкнул Татарстан, в топ-5 удалось войти Северной столице и Краснодарскому краю.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стали в два раза реже выдавать кредиты на подержанные машины.