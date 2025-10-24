Новый кроссовер Haval H6L «засветился» на дорожных тестах в Китае

На дорогах Поднебесной заметили очередную новинку от Haval — кроссовер H6L, обладающий вполне реальным потенциалом для появления в России. Речь идет о полном аналоге паркетника F8, который анонсировали для нас больше года назад.

Скорее всего, SUV приедет и в Россию

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». На родине новый Haval H6L будет «вооружен» парой бензиновых наддувных силовых агрегатов на выбор. Младшую версию приводит в движение 184-сильный 1,5-литровый, а старшую — 238-сильный двухлитровый. В первом случае можно рассчитывать на тягу 275 Нм, во втором — на 385. Максимальная скорость ограничена отметками 190 и 215 км/ч соответственно.

На сегодняшний день сведений о коробке передаче и вариантах привода нет, как и о оформлении пятиместного салона. Предположительно, переключением скоростей станет заведовать 7-диапазонный «робот», передающий крутящий момент исключительно на передок.

Длина Haval H6L составляет 4800 мм при ширине 1895 мм и высоте 1730 мм. По первому параметру кузов вытянут на 20 мм сильнее, чем у бензоэлектрического Xiaolong Max. В остальном кроссоверы совпадают, дизайн экстерьера практически индентичен.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали продажи обновленного кроссовера Haval H3.