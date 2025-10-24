Voyah обозначила сроки появления габаритного кроссовера Taishan в России

Российский офис «поднебесной» Voyah официально объявил, что полноразмерный кроссовер Taishan пополнит модельный ряд марки в нашей стране в декабре текущего года. Но гибрид может пожаловать на отечественный рынок с другим названием, раскрывать которое производители пока не желают, подогревая интерес потенциальных покупателей.

«Китаец» приедет к нам довольно скоро

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили». Уточняется, что в первый месяц зимы россияне смогут оформить предварительный заказ на Voyah Taishan у официальных дилеров. Экспортный вариант нейминга обещают озвучить ближе к презентации новинки.

Габариты гибрида — 5230х2025х1817 мм. Среди особенностей экстерьера стоит отметить массивную решетку радиатора, состоящую более чем из трех десятков вертикальных ламелей. Не будем забывать про 22-дюймовый колесные диски оригинального дизайна, подсвеченные подножки с электроприводом и фирменную «световую подпись» головной оптики.

На родине силовая установка Taishan построена вокруг традиционного 150-сильного ДВС объемом 1,5 л. К нему прилагается пара электромоторов, обеспечивающих отдачу 205 и 313 л.с. Предусмотрена батарея емкостью 65 кВт*ч, заявлен общий запас хода 1120 км. При использовании чистой электротяги он сокращается до трех сотен.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Voyah Taishan, включая салон.