До России может доехать гибридный Hongqi HS7 с передним приводом

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили». В то же время на отечественном рынке не исключается появление и других гибридных кроссоверов Hongqi. Но пока мысли компании сосредоточены на запуске у нас свежей ипостаси HS7. К сожалению, сроки его появления в РФ с бензоэлектрической силовой установкой пока неизвестны.
На сегодняшний день россиянам доступна полноприводная «семерка» с 245-сильным наддувным двигателем объемом 2,0 л. Он работает в тандеме с 48-вольтовым ременным стартером-генератором, а переключением передач заведует классическая автоматическая трансмиссия от Aisin.
Младшая версия Hongqi HS7 оценивается в 4 790 000 рублей, за старшую просят 4 990 000 целковых. Пока на официальном русскоязычном сайте бренда предлагают оформить исключительно предзаказ, хотя прайс-лист модели рассекретили еще в конце минувшего лета.
Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал все плюсы и минусы полноразмерного Hongqi HS7, опубликовав эксклюзивный тест-драйв.