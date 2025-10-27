До России может доехать гибридный Hongqi HS7 с передним приводом

«Поднебесный» премиальный бренд Hongqi задумался о расширении списка комплектаций для кроссовера HS7 в нашей стране. SUV могут привезти к нам в виде подзаряжаемого гибрида с передним приводом. В Китае такие машины продаются уже далеко не первый день.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили». В то же время на отечественном рынке не исключается появление и других гибридных кроссоверов Hongqi. Но пока мысли компании сосредоточены на запуске у нас свежей ипостаси HS7. К сожалению, сроки его появления в РФ с бензоэлектрической силовой установкой пока неизвестны.

На сегодняшний день россиянам доступна полноприводная «семерка» с 245-сильным наддувным двигателем объемом 2,0 л. Он работает в тандеме с 48-вольтовым ременным стартером-генератором, а переключением передач заведует классическая автоматическая трансмиссия от Aisin.

Младшая версия Hongqi HS7 оценивается в 4 790 000 рублей, за старшую просят 4 990 000 целковых. Пока на официальном русскоязычном сайте бренда предлагают оформить исключительно предзаказ, хотя прайс-лист модели рассекретили еще в конце минувшего лета.

