В России подросли продажи легковушек и среднетоннажных грузовиков

С 20 по 26 октября в нашей стране было реализовано 35 329 легковых машин. По сравнению с предыдущей семидневкой сегмент слегка подрос, выйдя в плюс на 4%. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, можно говорить о 8-процентной прибавке.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно подсчетам эксперта, на 43-й неделе текущего года на отечественном рынке пошли вверх продажи не только легковушек, но грузовиков массой от 3,5 до 16 т.

После недавней просадки спрос на MCV в России увеличился на 12,3%. Своих владельцев нашли 265 экземпляров. Такие цифры считаются лучшим результатом с середины весны, отметил г-н Целиков.

Тем временем с продажами тяжелых грузовиков не все так радужно. Сегмент по-прежнему балансирует буквально на дне. Модели массой от 16 т просели еще на пару процентов, что вылилось в 1284 пристроенных авто. Регистрация снизилась на 5% — до 1019 штук. В гонке брендов КамАЗ уступил лидерство китайскому Sitrak: 213 проданных большегрузов против 328.

