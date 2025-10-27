Россияне потратили на покупку новых легковушек в сентябре рекордную сумму

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк автолизинг». Уточняется, что на свежие легковушки в сентябре текущего года у россиян ушло 409,9 млрд рублей.

Наши люди вложили в «железных коней» на 4,3% больше, чем в конце минувшего лета, но по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом цифры просели на 13,6%. Показатель финансовой емкости рынка пробил планку в 400 млрд рублей впервые за указанный период, отметили эксперты.

Расходы на приобретение автомобилей за месяц упали только в случае китайских автобрендов. В сентябре спрос на них снизился на 2,1% к августу — до 212,6 млрд рублей. В то же время остальные марки улучшили свои показатели. Например, затраты на российские автомобили поднялись до 64,7 млрд рублей или на 7,4%. Американцы вышли в плюс на 9,8%, японцы — на 10,6%, что вылилось в 5 и 33,9 млрд рублей соответственно.

Тем не менее, «китайцам» удалось сохранить абсолютное лидерство в структуре финансовой емкости, на них пришлось 51,9%. Следом идут отечественные автостроители с долей 15,8%, тройку лидеров замыкают европейские с 14,2%.