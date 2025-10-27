Раскрыты сроки появления флагманского кроссовера Exeed ET8 в России

«Поднебесный» бренд Exeed привезет на отечественный рынок полноразмерный кроссовер ET8 во второй половине следующего года. Трехрядная новинка представляет собой последовательный гибрид с «умным» полным приводом и силовой установкой, выдающей почти 500 л.с. Общий запас хода модели достигает 1400 км.

Точную дату старта продаж ET8 в России пока держат в секрете, как и наполнение комплектаций, уже не говоря о прайс-листе. Гибрид приводит в движение ансамбль традиционного 156-сильного ДВС объемом 1,5 л, играющего роль генератора, и пары электромоторов. В итоге можно рассчитывать на пиковую отдачу 469 л.с. Средний расход топлива — 6,1 л на сотню километров пробега.

Прилагается тяговая батарея емкостью 40 кВт·ч. Только за счет электричества кроссовер способен проехать две сотни километров без подзарядки. Система ультрабыстрой «подпитки» позволяет восполнить энергию за 14,5 минут с 30 до 80%.

Дизайн экстерьера вдохновлен архитектурой Запретного города в Пекине. Размеры «восьмерки» — 5205x1998x1800 мм при расстоянии между осями 3120 мм. Предусмотрена четырехконтурная система пневматической подвески, адаптированная к холодному климату, можно рассчитывать на амортизаторы регулируемой жесткости CDC. Безопасность обеспечивают 11 «эйрбегов», доступен широкий набор передовых электронных ассистентов ADAS.

Главным акцентом в салоне с атмосферной подсветкой на 256 цветов стал центральный 30-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с разрешением 6K, встроено голосовое управление на базе искусственного интеллекта. Все сиденья получили подогрев, вентиляцию, массаж и электропривод. Пассажиры второго ряда могут рассчитывать на выдвижную оттоманку и особый режим релаксации, когда кресло раскладывается в полноценный шезлонг. К ключевым элементам интерьера относят трехзонный климат-контроль, 23 динамика «музыки» и холодильник объемом 9,2 л с функцией нагрева.