Названа российская цена семиместного кроссовера Nordcross 001

Россиянам начали предлагать премиальные полноразмерные кроссоверы Nordcross 001. В базе семиместная модель оценивается в 5 990 000 рублей. Новинка делит архитектуру с Lynk & Co 09 и Volvo XC90 второго поколения.

Один из дилеров бренда уже открыл продажи

Об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили». Полноприводную «единичку» комплектуют бензиновым наддувным мотором объемом 2,0 л, выдающим 258 л.с., которому помогает 48-вольтовый стартер-генератор. Переключением передач заведует классическая автоматическая 8-диапазонная трансмиссия.

Габариты Nordcross 001 — 5042х1977х1780 мм. Водитель сможет выбирать между четырьмя режимами движения, настраивая полный привод на езду по грязи, песку, снегу или камням. Также предусмотрен пакет активных ассистентов.

В салоне установлены три ряда сидений по схеме 2+3+2. Мультимедийный комплекс из нескольких тачскринов русифицирован, климат-контроль охватывает четыре зоны.

Остается сказать, что максимальная выгода на покупку «китайца» составляет до 300 тыс. рублей, а гарантия будет действовать на протяжении трех лет или пока кроссовер не проедет больше 100 тыс. км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал оснащение кроссовера Nordcross 001 для России.