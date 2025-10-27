Названа российская цена семиместного кроссовера Nordcross 001

Об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили». Полноприводную «единичку» комплектуют бензиновым наддувным мотором объемом 2,0 л, выдающим 258 л.с., которому помогает 48-вольтовый стартер-генератор. Переключением передач заведует классическая автоматическая 8-диапазонная трансмиссия.
Габариты Nordcross 001 — 5042х1977х1780 мм. Водитель сможет выбирать между четырьмя режимами движения, настраивая полный привод на езду по грязи, песку, снегу или камням. Также предусмотрен пакет активных ассистентов.
В салоне установлены три ряда сидений по схеме 2+3+2. Мультимедийный комплекс из нескольких тачскринов русифицирован, климат-контроль охватывает четыре зоны.
Остается сказать, что максимальная выгода на покупку «китайца» составляет до 300 тыс. рублей, а гарантия будет действовать на протяжении трех лет или пока кроссовер не проедет больше 100 тыс. км.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал оснащение кроссовера Nordcross 001 для России.