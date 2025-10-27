Продажи обновленного кроссовера GAC GS3 стартовали в Китае

Пережив обновление, GAC GS3 стал доступен на родине. Внешне кроссовер остался узнаваемым, основные перемены произошли в салоне. Теперь там красуется иной центральный тачскрин. Кроме того, производители расширили набор электронных водительских ассистентов.

Вполне возможно, что SUV доедет и до России

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», в пересчете на наши деньги рестайлинговый GAC GS3 оценивается в Поднебесной минимум в 900 тыс. целковых.

Внутри дизайнеры перерисовали центральную консоль, салон заиграл новыми красками 32-цветной атмосферной подсветки. Модный сдвоенный монитор уступил место более крупной «парящей» диагонали, нынче вытянутой на 14,6 дюйма. Освежился софт мультимедийного комплекса, голосовой помощник стал совершеннее.

Кроссовер сделали безопаснее, теперь водители могут рассчитывать и на функцию экстренного торможения при движении задним ходом, и на услуги парковочного ассистента.

Габариты кроссовера — 4410х1850х1600 мм, расстояние между осями составляет 2650 мм. По сути, в плане экстерьера изменилось только одно: ушел в историю спортивный обвес R-Style.

Как и прежде, GAC GS3 «вооружен» 177-сильным турбомотор объемом 1,5 л, обеспечивающим 270 Нм тяги. Переключением передач заведует 7-диапазонный «робот», а привод остался исключительно передним.

Остается сказать, что на российском рынке GAC GS3 пока представлен в дореформенном виде. Просят за него от 2 449 000 рублей без учета скидок по спецпрограммам. А что эта машина реально собой представляет, можно узнать из нашего тест-драйва.