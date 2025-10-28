Назван топ-5 самых популярных премиальных машин в России по итогам сентября

В начале осени текущего года россияне приобрели около 11 тыс. автомобилей с шильдиками премиальных брендов. Аппетиты населения стали умереннее на 15%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», первую строчку в рейтинге на сей раз удалось занять BMW, чего не было с апреля 2022-го. Наши соотечественники купили 1741 «баварца», в годовом выражении спрос увеличился в 1,5 раза. Речь идет об автомобилях, ввезенных к нам по параллельному импорту, официальные поставки на отечественный рынок прекратились более трех лет назад.

Пристроив 1652 машины в руки владельцев, на втором месте расположился Exeed, чьи продажи просели на 54%. Прежде этот «поднебесный» автостроитель считался чемпионом в середине и конце лета. Следом идет Tank, внедорожники которого разошлись тиражом 1529 экземпляров — реализация просела в два раза.

За счет 1203 проданных автомобилей в первую пятерку самых популярных премиальных марок также удалось войти Hongqi — у этого бренда плюс ощутимые 69%. В свою очередь, потеряв 38%, Lixiang оказался в хвосте, из дилерских шоу-румов уехал 1141 кроссовер.