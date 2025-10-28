Перечислены самые надежные бензиновые автомобили китайских брендов

Об этом рассказали эксперты китайского подразделения американского агентства J.D. Power. После анализа 166 моделей от 38 брендов был составлен рейтинг на основе индекса PP100. Он говорит о количестве проблем на сотню машин. Чем выше цифра, тем ниже качество.
Средний балл PP100 для альянса FAW и Toyota составил 156 единиц, Land Rover набрал 157, а совместное предприятие GAC с упомянутой японской маркой — 158.
Автомобили с шильдиками «поднебесных» марок не смогли войти в десятку лучших. Чемпионом в сегменте признана Chery благодаря 188 PP100. За счет 192 баллов строчка пониже принадлежит Hongqi, затем идет Geely с показателем в две сотни.
Согласно исследованию, максимально надежными компактными легковушками стали Chery Arrizo 5, Geely Emgrand, а также Jetta VA3. В категории подороже чемпионского титула удостоились Toyota Corolla и Levin. В классе «премиум» лидируют представители «большой немецкой тройки» — Audi A3, Mercedes-Benz C-Class и BMW 3-й серии.