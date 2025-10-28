Первые подробности о новинках «Москвича» рассекретят в ближайшее время

Первые официальные подробности об абсолютно новых автомобилях с шильдиками упомянутой отечественной марки обнародуют уже в ближайшее время, пишет в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на коммерческого директора АО МАЗ «Москвич» Андрея Владимирцева. Топ-менеджер сделал заявление в рамках столичного форума CarXL-2025.
Помимо всего прочего, наши автомобилисты могут рассчитывать на более богатую палитру для окраски кузовов паркетника «Москвич 3» и его электрифицированной версии, известной как «Москвич 3е».
Напомним, кроссовер «Москвич М70» построен на базе британо-китайского MG HS второй генерации. Под капотом установят бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л и 2,0 л, которые подружили с роботизированной и автоматической трансмиссией. Серийное производство должно стартовать до конца 2025 года.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о сертификации для отечественного рынка габаритной семиместной модели «Москвич М90». Для него предусмотрены двухлитровый мотор, «автомат», передний и полный привод.