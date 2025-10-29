В России официально анонсировали старт продаж обновленного Tank 300

Обновившись, «поднебесный» внедорожник Tank 300 получил свежие черты экстерьера, переработанный салон и более продвинутые функции, не утратив фирменной харизмы. Техническая начинка осталась прежней, цены для российского рынка объявят ближе к началу продаж.

Больше ориентированные на офф-роуд комплектации теперь можно отличить на глаз от «городских» с припиской City. В первом случае полный привод подключается жестко, во втором задействована умная система 4х4. Ее наличие выдают окрашенные в цвет кузова расширители колесных арок, наружные зеркала и дверные ручки, а также 18-дюймовые легкосплавные диски.

За счет двойного остекления в салоне снизился уровень шума. В качестве альтернативы классике покупателям нынче предлагают стильную красно-черную отделку. Стойки кузова и потолок будут темно-серыми в исполнениях Premium и City Premium. Спидометр и тахометр цифровой комбинации обзавелись циферблатами круглой формы, обод рулевого колеса сделали более пухлым. Для подключения смартфона к мультимедийному комплексу провода больше не нужны, как и для зарядки.

Как и предшественника, в движение эволюционировавший «трехсотый» приводит 220-сильный бензиновый наддувный двигатель, работающий в паре с 8-диапазонным «автоматом». Блокировки всех дифференциалов сохранены вместе с понижающей передачей.

