Voyah впервые показала официальные изображения салона кроссовера Taishan

Полноразмерный гибридный кроссовер Voyah Taishan легко узнать снаружи по массивной радиаторной решетке и 22-дюймовым оригинальным колесным дискам, фирменной «световой подписи» головной оптики и подсвеченным подножкам с электроприводом. Теперь и оформление салона, наконец, перестало быть загадкой.

Уже известно, что новинка приедет в Россию

Судя по обнародованным официальным изображениям, внутри у Voyah Taishan предусмотрена шестиместная компоновка. Кроссовер может похвастать весьма внушительным дисплеем, вмонтированным в потолок, а также холодильником.

При длине 5230 мм и ширине 2025 мм высота «китайца» доходит до 1817 мм. Силовая установка состоит из электромоторов, выдающих 517 л.с., и традиционного 150-сильного ДВС объемом 1,5 л.

На отечественный рынок Taishan должен пожаловать в декабре 2025 года, россияне смогут оформить предварительные заказы у официальных дилеров. Не исключено, что габаритный SUV доедет до нас с другим названием, но экспортый вариант нейминга в Поднебесной пока не раскрывают.

