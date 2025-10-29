Voyah впервые показала официальные изображения салона кроссовера Taishan

Судя по обнародованным официальным изображениям, внутри у Voyah Taishan предусмотрена шестиместная компоновка. Кроссовер может похвастать весьма внушительным дисплеем, вмонтированным в потолок, а также холодильником.
При длине 5230 мм и ширине 2025 мм высота «китайца» доходит до 1817 мм. Силовая установка состоит из электромоторов, выдающих 517 л.с., и традиционного 150-сильного ДВС объемом 1,5 л.
На отечественный рынок Taishan должен пожаловать в декабре 2025 года, россияне смогут оформить предварительные заказы у официальных дилеров. Не исключено, что габаритный SUV доедет до нас с другим названием, но экспортый вариант нейминга в Поднебесной пока не раскрывают.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности салона Voyah Taishan и не только.