Россияне резко потеряли интерес к автокредитам

По итогам первых девяти месяцев текущего года общий объем автокредитования в нашей стране рухнул на 45,5%, если проводить параллель с 2024-м. В погоне за личным транспортом население оформило займы на 1,03 трлн рублей.

Больше других влезали в долги жители двух столиц и Подмосковья

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По словам экспертов, 12 месяцев назад речь шла о 1,8 трлн рублей. Но теперь аппетиты населения стали скромнее: суммарные объемы выданных кредитов на покупку машин в годовом выражении снизились на 766 млрд целковых.

С января по сентябрь максимальные объемы по автозаймам пришлись на крупнейшие российские города и регионы. Например, за первые три квартала москвичи успели набрать 93,4 млрд рублей в погоне за личным транспортом. Аналогичный показатель в Московской области достиг отметки 83,7 млрд, а в Санкт-Петербурге дело дошло до 57,2 млрд. В то же время динамика автокредитования обрушилась в перечисленных субъектах почти на 50%.

