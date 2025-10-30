Владельцев 30 000 авто, ввезенных из Казахстана, обязали доплатить утильсбор

С октября 2025 года Федеральная таможенная служба (ФТС) требует доплатить утилизационный сбор за Hyundai, Kia и Skoda казахстанской сборки. Покупатели уже вносили от 667 тысяч до 1,9 млн рублей, но теперь им придется выложить еще от 750 тысяч до 3,5 млн.

Как сообщает телеграм-канал Baza, свое решение ведомство объяснило наличием у таких авто импортной декларации. При этом, по словам собственников, ранее платежи принимали без лишних вопросов. Центральная акцизная таможня продолжает работать по старой схеме, тогда как ее региональные отделения уже начисляют доплаты, что усугубляет ситуацию.

В случае отказа автовладельцам грозит аннулирование электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС), что сделает невозможным законное использование машины.

Недовольные собственники сформировали инициативную группу, которая обратилась за защитой к Валентине Матвиенко, но ответа на свое обращение пока что не получила. Казахстанская сторона, в свою очередь, отстранилась от проблемы, заявив, что действия ФТС не входят в ее компетенцию.