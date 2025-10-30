Пора сказать правду: повышение утильсбора коснется всех и каждого

Чем ближе подходит срок окончательного принятия решения по новым правилам утильсбора, тем меньше остается надежд, что руководство Минпромторга РФ образумится и откажется от введения крайне непопулярной меры. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» изначально сомневался в том, что глас народа может на что-то там в верхах повлиять.

Вполне возможно, что резкое увеличение утильсбора действительно необходимо в нынешней экономической ситуации. Например, оно может быть востребовано для латания дыр в бюджете, если таковые есть — инсайдерской информацией на этот счет не располагаю. Но в таком случае проще было бы так честно и сказать, а не придумывать несуразные оправдания, вызывающие одно только раздражение.

НЕВЕРНО И НЕПРАВИЛЬНО

Чего только стоит довод, будто таким способом будет пресечена незаконная деятельность автодилеров, оформляющих импорт на физических лиц! Тут, как говорится, бабушка надвое сказала. Нет никаких гарантий, что недобросовестные импортеры не найдут других лазеек для обхода налога. Ведь фактически утильсбор — это запретительный налог, а никакой не экологический инструмент. Конечный же покупатель пострадает в любом случае.

Против этого выдвигается следующий аргумент. Изменение механизма расчета «утиля» не коснется порядка 90% авторынка России, большинство продаваемых у нас автомобилей уже локализованы, — заявила в интервью агентству РИА «Новости» генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Насчет локализации большинства автомобилей — это сильно сказано. Особенно локализованы заполонившие рынок «китайцы», ага. И вообще, оправдания, которые в ходу у защитников законопроекта, звучат достаточно беспардонно, если не сказать по-людоедски: вводимые меры, мол, затронут минимальное количество водителей: налог коснется только тех, кто ввозит из-за рубежа машину мощностью свыше 160 л. с., а таких выскочек у нас — раз-два и обчелся. Ведь верно, ведь правильно?

Нет, совсем неверно, и совсем неправильно. Сколько бы ни было этих затронутых автовладельцев — 10%, больше ли, меньше ли — они тоже наши сограждане и имеют равные с другими права. Вопреки оптимистичным заверениям, пострадавших будет много — благо статистика от «Автостата» как раз подоспела.

КТО ПОПАДАЕТ В ЗОНУ РИСКА

По итогам 9 месяцев 2025 года импорт новых легковых автомобилей в Россию составил 240,5 тысячи штук. Из них на физические лица пришлось 36% - это 87 тысяч машин. Другими словами, каждая десятая новая легковушка, зарегистрированная в России, была ввезена из-за рубежа «физиками».

Под льготу попадает только 32% из них, поскольку именно столько авто оснащено двигателями мощностью ниже 160 л. с. Моторы от 161 до 200 «лошадок» занимают 26% импорта, а еще более мощные, которые облагаются совсем уж неподъемным налогом — 42%.

Фото: globallookpress.com

Далее, с января по сентябрь в нашу страну ввезли 322,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом. С ними совсем беда, поскольку 99,67% оформлено на физлиц. Машин с двигателем мощностью выше 160 л.с. среди них — 45%., в том числе 7% в — мощнее 300 л.с. Нетрудно посчитать, что при таком объеме импорта под увеличенный налог подпадет 231,5 тысяч новых и подержанных автомобилей, ввезенных в нашу страну физическими лицами.

Таким образом, четверть миллиона российских граждан ежегодно попадают в зону риска и непосредственно пострадают от введения новой системы расчета утильсбора. Но нужно иметь в виду, что все остальные ТС, независимо от степени локализации, объема или мощности мотора, тоже значительно вырастут в цене. А вот это уже коснется всех и каждого.