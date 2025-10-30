Доля альтернативного импорта легковушек в России достигла максимума

Пиковые поставки автомобилей в нашу страну физическими лицами были зафиксированы в начале весны и осени прошлого года. В первом случае доля альтернативного импорта достигла 44%, во втором доросла до 25%.

Но делать выводы об объеме пока рано

Об этом рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, сделав заявление в рамках форума CarXL. По его словам, у нас ежемесячно растет количество физлиц, занимающихся ввозом автомобилей в Россию. В то же время в целом объем импорта существенно проседает. В начале осени на долю простых граждан пришлось 53%, что позволило им обогнать бизнесменов.

Как сказал эксперт, на данный момент объем альтернативного импорта в абсолютных значениях еще не поднялся выше уровня марта 2024 года, считающегося рекордным. На тот момент до нас добралось около 40 тыс. свежих легковых машин.

Возможно, рекорд прошлого года будет побит, но это станет ясно только после появления статистики октября.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что импорт автомобилей в Россию через Дальний Восток увеличился на 38%.