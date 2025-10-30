Geely обнародовала официальные изображения обновленного кроссовера Okavango

Пережив обновление, Geely Okavango в ближайшем будущем выйдет на местный рынок с припиской в виде латинской буквы L. Кроссовер предложат клиентам с пересмотренными элементами экстерьера, измененной линейкой двигателей и тремя вариантами компоновки салона. Скорее всего, такой SUV со временем доберется и до России.

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», в ходе рестайлинга Geely Okavango обзавелся посвежевшей радиаторной решеткой, бампером с нотками спортивной стилистики, а также 20-дюймовыми колесными дисками.

При длине 4865 мм и ширине 1910 мм высота «китайца» составила 1770 мм. Теперь интерьер может вмещать от пяти до семи посадочных мест, прежде на первый вариант рассчитывать не приходилось. Диагональ центрального тачскрина мультимедийного комплекса выросла до 14,6 дюйма.

В моторную гамму вошел 181-сильный бензиновый агрегат с турбонаддувом объемом 1,5 л. Скорее всего, переключением передач будет заведовать роботизированная трансмиссия на семь передач. В смешанном цикле должно расходоваться в районе 7,5 л горючего. Предусмотрен исключительно передний привод.

