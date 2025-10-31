Глава РОАД Подщеколдин рассказал, какие «китайцы» могут уйти из России

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам сентября российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 20% к году, а за первые три квартала — на 23%. Всему виной целый ряд негативных факторов, в числе которых по-прежнему высокая ключевая ставка, непонятки с утильсбором, ожидание возвращения «беглецов». И эти тяжелые времена переживут, увы, не все.

В беседе с «Российской газетой» глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин подчеркнул, что падение продаж затрагивает все сегменты отечественных и иностранных (то есть по большей части китайских) марок. Крупные компании, нарастившие широкие сети, уверенно держатся на плаву, а вот те бренды, что конкурировать с лидерами в силу разных обстоятельств пока не могут, «чувствуют давление».

При этом запасы новых автомобилей на складах дилеров продолжают сокращаться, логистика — дорожать. Кроме того, рынок ожидает решений по корректировке механизма утильсбора. И в таких условиях, как говорит Подщеколдин, ряд китайских автопроизводителей — тех, что не могут похвастать большими объемами продаж — будет вынужден пересматривать стратегии дистрибьюции или даже сворачивать активность в нашей стране.

— Так что если говорить о том, кто может уйти, то стоит обратить внимание на марки, продажи которых меньше всего, — сказал глава РОАД.

