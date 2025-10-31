14

Глава РОАД Подщеколдин рассказал, какие «китайцы» могут уйти из России

Дилерские склады тают, все ждут решения по утильсбору

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам сентября российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 20% к году, а за первые три квартала — на 23%. Всему виной целый ряд негативных факторов, в числе которых по-прежнему высокая ключевая ставка, непонятки с утильсбором, ожидание возвращения «беглецов». И эти тяжелые времена переживут, увы, не все.

Кристина Извекова

В беседе с «Российской газетой» глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин подчеркнул, что падение продаж затрагивает все сегменты отечественных и иностранных (то есть по большей части китайских) марок. Крупные компании, нарастившие широкие сети, уверенно держатся на плаву, а вот те бренды, что конкурировать с лидерами в силу разных обстоятельств пока не могут, «чувствуют давление».

При этом запасы новых автомобилей на складах дилеров продолжают сокращаться, логистика — дорожать. Кроме того, рынок ожидает решений по корректировке механизма утильсбора. И в таких условиях, как говорит Подщеколдин, ряд китайских автопроизводителей — тех, что не могут похвастать большими объемами продаж — будет вынужден пересматривать стратегии дистрибьюции или даже сворачивать активность в нашей стране.

— Так что если говорить о том, кто может уйти, то стоит обратить внимание на марки, продажи которых меньше всего, — сказал глава РОАД.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что обнародован рейтинг самых надежных бензиновых автомобилей китайских брендов.

