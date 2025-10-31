Раскрыты характеристики внедорожника Tank 300 с российской «пропиской»

Согласно свежеполученному Одобрению типа транспортного средства, Tank 300 поставят на конвейер в нашей стране. В обозримой перспективе «китайца» начнут штамповать в Калининграде, предусмотрена одна-единственная версия.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», обрусевший «трехсотый» начнут делать на мощностях «Автотора». О подготовке завода к производству «поднебесной» модели стало известно в середине осени текущего года, а теперь рассекречена часть технических характеристик.

Речь идет о полноприводном Tank 300, укомплектованном наддувным 220-сильным бензиновым двигателем объемом 2,0 л. Переключением передач будет заведовать 8-скоростная автоматическая трансмиссия. В общем, все останется по-прежнему.

У автомобилей, поставляемых из Китая, система 4х4 реализована в двух модификациях. Первая получила многодисковую муфту в приводе передних колес, а для второй характерно жесткое подключение. При любом раскладе имеется понижающая передача.

Габариты «рамника» составляют 4760х1930х1903 мм. Без учета запасного колеса кузов вытянут в длину на 4629, колесная база достигает 2750 мм. Можно рассчитывать на углы въезда и съезда 33 и 34 градуса и 224-миллиметровый дорожный просвет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России официально анонсировали старт продаж обновленного Tank 300.