Брак по расчету: кто и почему продолжает покупать китайские авто в России

Согласно только что опубликованному релизу, главными потребителями продукции автопрома Поднебесной в России стали бывшие владельцы LADA, Hyundai-Kia и Nissan. Но это не точно. Портал «АвтоВзгляд» прокомментировал очередное социологическое исследование на автомобильную тему.

На сей раз изучением и оценкой автомобильного рынка зачем-то занялась российская IT компания-разработчик системы контроля и управления персоналом SteadyControl. Результаты ее усилий оказались в распоряжении агентства ТАСС. «Венец трудов — превыше всех наград», — как справедливо подметил некто А.А.

ЖДАТЬ ИЛИ НЕ ЖДАТЬ

Оставим в стороне законные сомнения относительно компетентности аналитика и корректности результатов самого исследования. Прогнозами погоды, к примеру, занимаются исключительно профессиональные организации, а итоги их работы нам всем хорошо известны.

Так вот, согласно данным SteadyControl, «машины из Поднебесной постепенно становятся заменой привычных марок. Чаще всего на аналоги из Китая пересаживаются владельцы LADA (16%), Kia (9%), Nissan (8%) и Hyundai (6%). А каждый 10-й гость салонов ранее уже владел автомобилем китайской марки».

В качестве самого частого побудительного мотива для смены автомобиля опрошенные называли необходимость обновить машину или заменить неисправную. Такой ответ дали соответственно 48% и 6% респондентов. Желанием купить машину побольше оправдали покупку 15%, пересесть на кроссовер — 9%.

Фото: avtovzglyad.ru

Другими словами, больше половины покупателей до принятия судьбоносного решения владели бюджетными ТС и отправились в автосалоны, изначально понимая ограниченность своего выбора — либо отечественные марки, либо китайские. Третьего не дано.

Те, кто эксплуатировал машины европейских брендов — как массовых типа VW или Renault, так и премиальных вроде DMA или Mercedes-Benz — приобретать изделия made in China не торопятся. Они или ждут у моря погоды, пока им позволяет ресурс, или обращаются к т.н. параллельному, а по сути серому импорту. Аналогичным образом ведут себя и поклонники «японок», которые в лояльности любимому бренду не уступают германофилам.

НЕ ПО ЛЮБВИ

Автовладельцы, вкусившие прелести поездок на китайских авто и решившие по каким-то причинам в 2025 году с ними расстаться и выбрать себе что-то на вторичке, также не демонстрировали неудержимого желания хранить верность транспортным средствам родом из КНР.

И если верить экспертам сервиса «Авито Авто», чаще всего они интересовались российскими или японскими брендами. В общем числе покупателей подержанных легковушек доля и тех, и других составила по 19%. Верность «китайцам» сохраняли лишь 16,7%, модели из Германии и Кореи привлекли внимание соответственно 15,9% и 12,9%.

Фото: avtovzglyad.ru

Таким образом, нельзя сказать, что лояльность брендам из Поднебесной абсолютно не характерна для вторичного рынка. Например, у владельцев Zeekr именно эта марка остается в приоритете. Впрочем, любители электрокаров и гибридов пока еще составляют особую, узкую касту среди отечественных автовладельцев. Или хозяева Geely Monjaro — они нежно привязаны к этой, и только этой модели. Опять же, узок круг таких однолюбов.

При всех возможных претензиях к качеству рассмотренных выше изысканий, их результат очевидно коррелирует с реальным положение дел. Китайцам удалось в какой-то степени удовлетворить спрос только на бюджетные машины, хотя с нынешними ценами определение «бюджетный» может вызвать лишь саркастическую усмешку. И то многие выбирают их лишь потому, что возникла настоятельная необходимость менять автомобиль, но отнюдь не по любви.