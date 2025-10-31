В России появится Haval H3 с эксклюзивным рестайлингом

В нашей стране планируют запустить продажи кроссовера Haval H3, которому проведут эксклюзивный рестайлинг. Скорее всего, завод «поднебесного» автогиганта, расположенный в Тульской области, подготовил модернизацию собственными силами. Аналогичная ситуация уже произошла с паркетником Jolion.

Как сообщает телеграм-канал «Tagaz: Автожурнал», в ходе локальных доработок Haval H3 обзаведется новой радиаторной решеткой, дополнительным стеклоочистителем и более широким задним стеклом. Кроме того, переедет площадка для номерных знаков, а в салоне должна появится цифровая панель приборов с диагональю 10,25 дюйма.

Не исключено, что посвежевшая «тройка» превратится в так называемый мягкий гибрид. В состав силовой установки могут включить наддувный двигатель объемом 1,5 л и стартер-генератор на 48 В. Систему 4х4 планируют сохранить, задняя ось будет задействована через многодисковую муфту.

К сожалению, о сроках начала продаж модернизированного SUV пока ничего неизвестно. Но готовые автомобили уже были замечены в заводских цехах.

